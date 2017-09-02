ابحث عن:
بحث تفصيلي
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 02 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:48:35م
الرئيس الصماد يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بعيد الاستقلال
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز مصطفى السراج بمناسبة إحتفالات الشعب الليبي الشقيق بعيد الاستقلال.
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية بدعوى نيتها تنفيذ عملية طعن بالضفة الغربية
اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي امرأة فلسطينية قرب حاجز (نعلين) غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن.
وزارة النفط العراقية: متوسط الصادرات في أغسطس 3.216 مليون ب/ي
اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن متوسط صادرات الخام تراجعت إلى 3.216 مليون برميل يوميا في أغسطس من 3.230 مليون برميل في يوليو إذ لم تكن هناك شحنات من حقل كركوك بشمال البلاد.
المكسيك تعبر بنما بهدف لوزانو وتتأهل رسميا لمونديال روسيا
تأهل المنتخب المكسيكي رسميا إلى كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، بعد فوزه على ضيفه البنمي 1 / صفر ضمن الجولة السابعة من تصفيات امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) المؤهلة للمونديال.
آخر الأخبار:
مقتل شخصين في تحطم طائرة خلال عرض جوي بضواحي موسكو
إطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بميدي
رئيس مجلس التلاحم القبلي يزور موقع جريمة حي عطان والطفلة بثينة
وكيل محافظة صنعاء يتفقد سير العمل بمستشفى عومرة بأرحب
الصفحة الرئيسية
رئيس الجمهورية
تقارير وحوارات
ثقافة
سياحة
أحزاب ومنظمات
العدوان السعودي على اليمن
للإعلان على الموقع
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
محلي
اسم المرسل :
بريد المرسل :
اسم المستقبل :
بريد المستقبل
الرئيس الصماد يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بعيد الاستقلال
[02/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز مصطفى السراج بمناسبة إحتفالات الشعب الليبي الشقيق بعيد الاستقلال.
سبأ
المزيد من (محلي)
إطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بميدي
رئيس مجلس التلاحم القبلي يزور موقع جريمة حي عطان والطفلة بثينة
وكيل محافظة صنعاء يتفقد سير العمل بمستشفى عومرة بأرحب
مصرع عددا من مرتزقة العدوان بهجوم على مواقعهم بصرواح
وكيل محافظة ذمار يدشن توزيع أضاحي العيد
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بعيد الاستقلال
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان في ذوباب وموزع بتعز
إصابة ستة مواطنين في غارتين لطيران العدوان استهدفتا منزلا بحجة
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بيوم الدستور
مصرع عددا من مرتزقة العدوان في نهم
العدوان السعودي على اليمن
رئيس مجلس التلاحم القبلي يزور موقع جريمة حي عطان والطفلة بثينة
[02/سبتمبر/2017]
إصابة ستة مواطنين في غارتين لطيران العدوان استهدفتا منزلا بحجة
[02/سبتمبر/2017]
العدوان وطيرانه يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[02/سبتمبر/2017]
مؤسسة مجتمعي توزع كسوة العيد لجرحى الجيش واللجان الشعبية
[01/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية الظاهر بصعدة
[01/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
|
اتفاقية استخدام الموقع
|
الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by