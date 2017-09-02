وزارة النفط العراقية: متوسط الصادرات في أغسطس 3.216 مليون ب/ي اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن متوسط صادرات الخام تراجعت إلى 3.216 مليون برميل يوميا في أغسطس من 3.230 مليون برميل في يوليو إذ لم تكن هناك شحنات من حقل كركوك بشمال البلاد.