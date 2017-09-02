عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أرشيف قوات الاحتلال تعتقل فلسطينية بدعوى نيتها تنفيذ عملية طعن بالضفة الغربية غزة – سبأ:

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي امرأة فلسطينية قرب حاجز (نعلين) غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن رئيس بلدية (نعلين) جواد الخواجا القول إن جنود الاحتلال أطلقوا النار في الهواء بعد اشتباههم بامرأة كانت تسير على مقربة من الحاجز ثم قاموا باعتقالها بدعوى نيتها تنفيذ عملية طعن.



و‎من جهته قال عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار الفاصل في (نعلين) محمد عميرة في تصريح مماثل ل(وفا) إن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب المرأة أثناء محاولتها عبور الحاجز الذي يربط البلدة بأراضي عام 1948 واعتقلوها على الفور.

سبأ [02/سبتمبر/2017]سبأ