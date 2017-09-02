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آخر تحديث: السبت، 02 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:48:35م
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  عربي ودولي
مقتل شخصين في تحطم طائرة خلال عرض جوي بضواحي موسكو
[02/سبتمبر/2017]
موسكو – سبأ:
اعلنت مصادر بإدارة الطوارئ الروسية اليوم السبت إن شخصين قتلا في حادث تحطم طائرة خاصة خلال المشاركة في عرض جوي في ضواحي العاصمة موسكو.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن المصادر القول ان طائرة من طراز (انتونوف 2) سقطت خلال المشاركة في عرض جوية في بلدة (بلاشيخا) في ضواحي موسكو تزامنا مع الذكرى السنوية لإطلاق أول طائرة من ذلك النوع ما أدى إلى مقتل قائد الطائرة ومساعده.

وأشارت المصادر إلى أن قائد الطائرة ومساعده كانا يعملان في قطاع الطيران الخاص من دون ان توضح اسباب الحادث.

سبأ
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