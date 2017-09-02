عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل شخصين في تحطم طائرة خلال عرض جوي بضواحي موسكو موسكو – سبأ:

اعلنت مصادر بإدارة الطوارئ الروسية اليوم السبت إن شخصين قتلا في حادث تحطم طائرة خاصة خلال المشاركة في عرض جوي في ضواحي العاصمة موسكو.



ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن المصادر القول ان طائرة من طراز (انتونوف 2) سقطت خلال المشاركة في عرض جوية في بلدة (بلاشيخا) في ضواحي موسكو تزامنا مع الذكرى السنوية لإطلاق أول طائرة من ذلك النوع ما أدى إلى مقتل قائد الطائرة ومساعده.



وأشارت المصادر إلى أن قائد الطائرة ومساعده كانا يعملان في قطاع الطيران الخاص من دون ان توضح اسباب الحادث.

سبأ [02/سبتمبر/2017]سبأ