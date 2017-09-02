محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس مجلس التلاحم القبلي يزور موقع جريمة حي عطان والطفلة بثينة صنعاء - سبأ:

زار رئيس مجلس التلاحم الشعبي القبلي ضيف الله رسام ومعه عدد من المشائخ اليوم منطقة فج عطان والطفلة بثينة الريمي الناجية الوحيدة من أسرتها في جريمة العدوان التي إستهدفت المنطقة وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.



واستنكر رئيس مجلس التلاحم القبلي والمشائخ هذه الجريمة البشعة التي إستهدفت عدد من الأسر، منها أسرة محمد الريمي التي راح ضحيتها كافة أفراد الأسرة باستثناء الطفلة بثينة .. مؤكدين أن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع القيم والأعراف والقانون الدولي الإنساني.



واطمأن الزائرون على صحة الطفلة بثينة الناجية من أسرة الريمي وما تتلقاه من رعاية طبية وإهتمام لمعالجة حالتها الصحية والنفسية .



فيما عبر أهالي حي عطان وأسرة الطفله بثينة عن إمتنانهم لزيارة رئيس مجلس التلاحم القبلي وعدد من المشائخ والإطلاع على أضرار العدوان بمنازل المواطنين وتقديمهم الدعم المادي لأسر الشهداء والجرحى.



يذكر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات إستهدف ثلاثة منازل بحي الحضائر في فج عطان بأمانة العاصمة، أسفر عن إستشهاد وإصابة 38 مواطنا جلًهم من النساء والأطفال.

سبأ [02/سبتمبر/2017]سبأ