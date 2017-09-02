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آخر تحديث: السبت، 02 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:48:35م
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وكيل محافظة صنعاء يتفقد سير العمل بمستشفى عومرة بأرحب
[02/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد وكيل محافظة صنعاء محمد الحباري اليوم سير العمل بمستشفى عومرة بمديرية أرحب.

واطلع الوكيل الحباري على مستوى الخدمات الطبية في مختلف الأقسام خلال إجازة عيد الأضحى .. واستمع من مدير المستشفى الدكتور فهد مقحط إلى شرح حول سير العمل في المستشفى والخدمات التي يقدمها للمرضى.

وأشاد بمستوى الأداء والانضباط .. مثمنا حرص إدارة المستشفى والكادر الطبي على التواجد لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين .

إلى ذلك تفقد الوكيل الحباري اليوم عدد من النقاط الأمنية في مديرية أرحب .. مؤكدا أهمية إضطلاع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بدورها في حفظ الأمن والإستقرار .

واعتبر زيارة الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الحزام الأمني تعبيرا وعرفانا بالتضحيات التي يقدمونها في إفشال كافة المؤامرات ومكافحة الإرهاب والجريمة.

فيما ثمن أفراد الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية زيارة وكيل المحافظة لهم .. مؤكدين الإستعداد بذل الغالي والرخيص دفاعا عن الوطن.

سبأ
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