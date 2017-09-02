اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة النفط العراقية: متوسط الصادرات في أغسطس 3.216 مليون ب/ي بغداد ـ سبأ:

اعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت إن متوسط صادرات الخام تراجعت إلى 3.216 مليون برميل يوميا في أغسطس من 3.230 مليون برميل في يوليو إذ لم تكن هناك شحنات من حقل كركوك بشمال البلاد.



وذكرت الوزارة في بيان أن كل شحنات أغسطس جاءت من الحقول الجنوبية ، وكركوك هو الحقل الوحيد في شمال البلاد الذي يخضع لإشراف الحكومة.



وحجم الصادرات الذي أعلنته الوزارة يمثل الشحنات من الحقول الخاضعة لإشراف الحكومة المركزية في بغداد ولا يتضمن الشحنات من إقليم كردستان العراق شبه المستقل في شمال العراق.



وقال البيان إن متوسط سعر البيع في أغسطس بلغ 46.22 دولار للبرميل محققا إيرادات بلغت 4.6 مليار دولار.



والجزء الأكبر من النفط العراقي يتم تصديره عبر مرافئ جنوبية، ويجرى شحن كميات أقل من شمال العراق عبر ميناء جيهان في تركيا.

سبأ [02/سبتمبر/2017]سبأ