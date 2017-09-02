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المكسيك تعبر بنما بهدف لوزانو وتتأهل رسميا لمونديال روسيا
تأهل المنتخب المكسيكي رسميا إلى كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، بعد فوزه على ضيفه البنمي 1 / صفر ضمن الجولة السابعة من تصفيات امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) المؤهلة للمونديال.
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  رياضة
المكسيك تعبر بنما بهدف لوزانو وتتأهل رسميا لمونديال روسيا
[02/سبتمبر/2017]
مكسيكو سيتي ـ سبأ:
تأهل المنتخب المكسيكي رسميا إلى كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، بعد فوزه على ضيفه البنمي 1 / صفر ضمن الجولة السابعة من تصفيات امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) المؤهلة للمونديال.

وبات المنتخب المكسيكي أول فريق في تصفيات الكونكاكاف يحسم تأهله لمونديال روسيا.

ويدين الفريق المكسيكي بالفضل في هذا الفوز للاعبه البديل هيرفينج لوزانو جناح

إيندهوفن الهولندي الذي سجل هدف الفوز للفريق في الدقيقة 53 من ضربة رأس، بعد دقيقتين فقط من مشاركته من على مقاعد البدلاء.

ويتصدر المنتخب المكسيكي المرحلة النهائية من التصفيات برصيد 17 نقطة وضمن إنهاء التصفيات في أحد المراكز الثلاثة الأولى التي تؤهل مباشرة إلى مونديال روسيا صيف العام المقبل.

وظل منتخب بنما في المركز الخامس قبل الأخير بعد أن تجمد رصيده عند سبع نقاط.

سبأ
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