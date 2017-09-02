عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تمديد حالة الطوارئ في غرب كندا جراء حرائق الغابات موريال ـ سبأ:

مددت السلطات الكندية حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية وذلك على خلفية الجهود المبذولة لمكافحة حرائق الغابات.



ويعد هذا التمديد الرابع لحالة الطوارئ التي أعلنت في السابع من يوليو الماضي.



ويسمح تمديد حالة الطوارئ إجراء عمليات الإجلاء للسكان من مناطق سكنية قد تتمدد إليها الحرائق.



وشهدت مقاطعة بريتيش كولومبيا أسوأ موسم حرائق غابات في تاريخها، مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع كميات الأمطار بشكل غير اعتيادي.



وتمكن غالبية سكان المقاطعة الذين أجبروا على إخلاء بيوتهم بسبب اتساع الحرائق



والبالغ عددهم حوالي 50 ألف شخص، من العودة إلى منازلهم، غير أن 3600 منهم لا يزالون معرضين لأوامر بإعادة الإخلاء.

سبأ [02/سبتمبر/2017]سبأ