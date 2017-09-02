محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة ذمار يدشن توزيع أضاحي العيد ذمار - سبأ:

دشن وكيل محافظة ذمار محمد محمد عبدالرزاق اليوم مشروع توزيع لحوم أضاحي العيد الذي تنفذه مؤسسة أيادي الرحمة الإنسانية بمدينة ذمار ويستهدف أكثر من ألف و 800 أسرة من الأشد فقراً .



وفي التدشين أشاد الوكيل عبدالرزاق بالمشاريع الإنسانية التي تنفذها مؤسسة أيادي الرحمة بالمحافظة ومساهماتها المجتمعية المتعددة في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء استمرار العدوان والحصار .



ودعا كافة المؤسسات والمنظمات بالمحافظة إلى تبني مثل هذه المشاريع الخيرية ومد يد العون للفقراء والمحتاجين وتلمس حاجاتهم إحياء لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع .



فيما أشار مدير عام مديرية ذمار محمد السيقل إلى أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع في الظروف الاقتصادية المتدهورة التي يعيشها المواطنون ، مثمنا مبادرة مؤسسة أيادي الرحمة الإنسانية في مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعسرين ومشاركتهم فرحة العيد .



بدوره أوضح رئيس مؤسسة أيادي الرحمة الدكتور محمد المصلي أن مشروع توزيع لحوم أضاحي العيد، الذي تنفذه المؤسسة للعام العشرين على التوالي ، استهدف هذا العام أكثر من ألف و 800 أسرة من الفقراء ، المحتاجين ، أسر الشهداء ، ذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين في مدينة ذمار.



مشيراً إلى أن المؤسسة أجرت مسحاً ميدانيا شاملا لتحديد المستهدفين.

سبأ [02/سبتمبر/2017]سبأ