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آخر تحديث: السبت، 02 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:22:58م
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بيوم الدستور
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سلوفاكيا آندريه كيسكا بمناسبة إحتفالات شعب سلوفاكيا الصديق بيوم الدستور.
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الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بعيد الاستقلال
[02/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت مير ضيايف، بمناسبة إحتفالات شعب أوزبكستان الشقيق بعيد الاستقلال.
سبأ
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