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آخر تحديث: السبت، 02 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:22:58م
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  عربي ودولي
مقتل ثلاثة اشخاص على الأقل جراء سيول بالمكسيك
[02/سبتمبر/2017]
مكسيكو سيتي - سبأ:
أعلنت السلطات المكسيكية اليوم السبت مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة المدارية ليديا في سيول عارمة حول منتجع لوس كابوس المكسيكي الشهير أمس.

وقال رئيس الهيئة الوطنية المكسيكية للطوارئ لويس فليبي بوينتي إن "العاصفة أودت بحياة طفل وشخصين بالغين كانوا يحاولون عبور نهر فائض إضافة إلى تشريد نحو 2800 شخص وإرغامهم على اللجوء إلى مراكز إيواء محلية".

كما أدت العاصفة التي ترافقها رياح تبلغ سرعتها القصوى 97 كيلومترا في الساعة إلى قطع الكهرباء وإلحاق أضرار بمنازل وطرق ومن المتوقع أن تتحرك شمالا فوق منطقة واسعة من شبه جزيرة باجا كاليفورنيا المكسيكية قبل التحول غربا صوب المحيط الهادي غدا الأحد.

وعلى الرغم من التوقعات بتراجع قوة العاصفة خلال اليومين المقبلين إلا أنه يعتقد أنها ستؤدي إلى سقوط أمطار يتراوح ارتفاعها ما بين 15 و30 سنتيمترا عبر شبه جزيرة باجا إضافة إلى مناطق بولايتي سينالوا وسونورا.

سبأ
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