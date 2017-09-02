رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل البرازيلي ماسا يفوز بالمركز الأول في التجربة الحرة الثالثة لسباق إيطاليا مونزا ـ سبأ:

فاز البرازيلي فيليبي ماسا سائق ويليامز، اليوم بالمركز الأول في التجربة الحرة الثالثة الأخيرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، ضمن بطولة العالم



لسباقات سيارات فورمولا1-، في مونزا.



وتأخرت التجربة الثالثة 44 دقيقة بسبب الأمطار الغزيرة وجرت على مدار 16 دقيقة فقط.



ويتطلع البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس إلى الفوز بالتجربة الرسمية للسباق لكي ينفرد بالرقم القياسي لعدد مرات الانطلاق من المركز الأول في سباقات فورمولا1- ،حيث يتساوى حاليا مع الألماني مايكل شوماخر، بعد أن فاز كلاهما بالتجربة الرسمية 68 مرة من قبل.

سبأ [02/سبتمبر/2017]سبأ