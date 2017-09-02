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آخر تحديث: السبت، 02 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:22:58م
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البرازيلي ماسا يفوز بالمركز الأول في التجربة الحرة الثالثة لسباق إيطاليا
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  رياضة
البرازيلي ماسا يفوز بالمركز الأول في التجربة الحرة الثالثة لسباق إيطاليا
[02/سبتمبر/2017]
مونزا ـ سبأ:
فاز البرازيلي فيليبي ماسا سائق ويليامز، اليوم بالمركز الأول في التجربة الحرة الثالثة الأخيرة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، ضمن بطولة العالم

لسباقات سيارات فورمولا1-، في مونزا.

وتأخرت التجربة الثالثة 44 دقيقة بسبب الأمطار الغزيرة وجرت على مدار 16 دقيقة فقط.

ويتطلع البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس إلى الفوز بالتجربة الرسمية للسباق لكي ينفرد بالرقم القياسي لعدد مرات الانطلاق من المركز الأول في سباقات فورمولا1- ،حيث يتساوى حاليا مع الألماني مايكل شوماخر، بعد أن فاز كلاهما بالتجربة الرسمية 68 مرة من قبل.

سبأ
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