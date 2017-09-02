رئيسا أمريكا وكوريا الجنوبية يتفقان على تعديل اتفاقية للصواريخ [02/سبتمبر/2017] سول - سبأ:

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن على تعديل اتفاقية مشتركة تضع حدودا لتطوير صواريخ كوريا الجنوبية الباليستية ، حسبما ذكر مكتب الرئيس الكوري الجنوبي السبت.



وقال البيت الأزرق الكوري الجنوبي إن "الزعيمين اتفقا على مبدأ تعديل الخطوط العريضة للصواريخ إلى مستوى تريده كوريا الجنوبية وتشاطرا وجهة النظر بأن من الضروري تعزيز قدرات كوريا الجنوبية الدفاعية ردا على استفزازات وتهديدات كوريا الشمالية".



من جهته قال البيت الأبيض إن الزعيمين تعهدا بمواصلة ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية قوية على كوريا الشمالية والقيام بكل الاستعدادات اللازمة لمواجهة التهديد المتزايد لكوريا الشمالية .ولم يذكر البيت الأبيض الاتفاقية الثنائية الاختيارية ولكنه قال إن الزعيمين اتفقا على تعزيز التعاون الدفاعي والقدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية.



وقال البيت الأبيض إن ترامب" أعطى موافقته النظرية على شراء كوريا الجنوبية المزمع لمعدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات".



مما يذكر أن كوريا الجنوبية ترغب في رفع الحد الأقصى للصواريخ لتعزيز دفاعاتها في مواجهة كوريا الشمالية التي تطور برامج للصواريخ والأسلحة النووية.



ومازالت الكوريتان في حالة حرب من الناحية الفنية لأن الحرب التي دارت بينهما فيما بين عامي 1950 و1953 انتهت بهدنة وليس باتفاق سلام.

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