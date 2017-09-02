ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 02 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:28:43م
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بيوم الدستور
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سلوفاكيا آندريه كيسكا بمناسبة إحتفالات شعب سلوفاكيا الصديق بيوم الدستور.
موسكو وتصاعد الدخان فوق قنصليتها في سان فرانسيسكو
قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الدخان الذي تصاعد من مدخنة القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو الأمريكية، ناتج عن تدابير من أجل التحضير لإغلاق المبنى.
تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان
سجل الإنتاج الصناعي الياباني تراجعا بنسبة 8ر0% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع منذ شهرين.
المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا
توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
تدشين مشروع توزيع أضاحي العيد لاكثر من ألف و800 أسرة بذمار
الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بعيد الاستقلال
اتفاق بين استراليا وتيمور الشرقية بشأن الحدود البحرية
مقتل ثلاثة اشخاص على الأقل جراء سيول بالمكسيك
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
رئيسا أمريكا وكوريا الجنوبية يتفقان على تعديل اتفاقية للصواريخ
[02/سبتمبر/2017] سول - سبأ:
اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن على تعديل اتفاقية مشتركة تضع حدودا لتطوير صواريخ كوريا الجنوبية الباليستية ، حسبما ذكر مكتب الرئيس الكوري الجنوبي السبت.

وقال البيت الأزرق الكوري الجنوبي إن "الزعيمين اتفقا على مبدأ تعديل الخطوط العريضة للصواريخ إلى مستوى تريده كوريا الجنوبية وتشاطرا وجهة النظر بأن من الضروري تعزيز قدرات كوريا الجنوبية الدفاعية ردا على استفزازات وتهديدات كوريا الشمالية".

من جهته قال البيت الأبيض إن الزعيمين تعهدا بمواصلة ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية قوية على كوريا الشمالية والقيام بكل الاستعدادات اللازمة لمواجهة التهديد المتزايد لكوريا الشمالية .ولم يذكر البيت الأبيض الاتفاقية الثنائية الاختيارية ولكنه قال إن الزعيمين اتفقا على تعزيز التعاون الدفاعي والقدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية.

وقال البيت الأبيض إن ترامب" أعطى موافقته النظرية على شراء كوريا الجنوبية المزمع لمعدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات".

مما يذكر أن كوريا الجنوبية ترغب في رفع الحد الأقصى للصواريخ لتعزيز دفاعاتها في مواجهة كوريا الشمالية التي تطور برامج للصواريخ والأسلحة النووية.

ومازالت الكوريتان في حالة حرب من الناحية الفنية لأن الحرب التي دارت بينهما فيما بين عامي 1950 و1953 انتهت بهدنة وليس باتفاق سلام.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
اتفاق بين استراليا وتيمور الشرقية بشأن الحدود البحرية
مقتل ثلاثة اشخاص على الأقل جراء سيول بالمكسيك
موسكو وتصاعد الدخان فوق قنصليتها في سان فرانسيسكو
مقتل ثلاثة اشخاص على الأقل جراء سيول بالمكسيك
موسكو وتصاعد الدخان فوق قنصليتها في سان فرانسيسكو
الدفاع الروسية: الجيش السوري يتقدم باتجاه دير الزور
إصابة فتى فلسطيني بعيار معدني في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية
حجاج بيت الله يستعدون لرمي جمرة العقبة الوسطى في ثاني أيام العيد
حريق جديد في مصنع ''أركيما'' للكيماويات بتكساس الأمريكية
حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات الى المزدلفة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة ستة مواطنين في غارتين لطيران العدوان استهدفتا منزلا بحجة
[02/سبتمبر/2017]
العدوان وطيرانه يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[02/سبتمبر/2017]
مؤسسة مجتمعي توزع كسوة العيد لجرحى الجيش واللجان الشعبية
[01/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية الظاهر بصعدة
[01/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 46 غارة على عدد من المحافظات
[01/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by