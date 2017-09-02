الرئيس الصماد يهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بيوم الدستور بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سلوفاكيا آندريه كيسكا بمناسبة إحتفالات شعب سلوفاكيا الصديق بيوم الدستور. موسكو وتصاعد الدخان فوق قنصليتها في سان فرانسيسكو قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الدخان الذي تصاعد من مدخنة القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو الأمريكية، ناتج عن تدابير من أجل التحضير لإغلاق المبنى. تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان سجل الإنتاج الصناعي الياباني تراجعا بنسبة 8ر0% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع منذ شهرين. المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.