مؤسسة السجين توزع أضاحي العيد على 850 أسرة في صنعاء القديمة [02/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

وزعت مؤسسة السجين الوطنية اليوم لحوم الأضاحي على 850 أسرة في مديرية صنعاء القديمة بالتنسيق مع حكومة شباب اليمن المستقل بتكلفة مليوني ريال بتمويل مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده.



وأثناء عملية التوزيع أوضحت رئيسة حكومة شباب اليمن المستقل هناء الفقيه أهمية المشروع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والذي يعكس تآزر وتراحم أبناء الوطن فيما بينهم .



وأشارت إلى أن توزيع لحوم الأضاحي يأتي ضمن مصفوفة برامج الحكومة للعام الحالي.. منوهة بجهود كل الخيرين والمساهمين في تنفيذ الأعمال الخيرية وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.



من جانبه أوضح وزير الدولة أمين العاصمة في حكومة الشباب محمد السفرجل أنه تم توزيع لحوم الأضاحي على 850 أسرة من الفقراء والمحتاجين وأسر الشهداء والجرحى.. مشيداً بمبادرات مجموعة الحباري وسعيها الدائم لتقديم العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين.



مدير الشؤن القانونية بمؤسسة السجين الوطنية عبدالملك شرف الدين أشار إلى أن مشروع الأضاحي ، يأتي ضمن برنامج الإغاثة الوطني أحد برامج المؤسسة، ويستهدف الفقراء والمحتاجين والنازحين وأسر الشهداء والجرحى في أمانة العاصمة والحديدة ومديرية أرحب وكذا المرابطين في الجبهات .



يذكر أن مؤسسة السجين دشنت أول أيام العيد توزيع الأضاحي على السجناء في إصلاحيتي أمانة العاصمة وذمار ومراكز الحجز الاحتياطي وسجن البحث الجنائي بالإضافة إلى عدد من أسر السجناء والمفرج عنهم .

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