مصدر عسكري: استعادة السيطرة على مواقع بصحراء ومدينة ميدي [02/سبتمبر/2017] ميدي - سبأ:

قال مصدر عسكري إن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من استعادة السيطرة على مواقع في صحراء ومدينة ميدي في عمليات نوعية كبدوا خلالها العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية استعادوا مواقع كان مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي قد سيطروا عليها خلال الأيام الماضية بصحراء ومدينة ميدي.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا أيضا من استعادة مواقع كان مرتزقة العدوان قد سيطروا عليها في صحراء ومدينة صحراء ميدي خلال الفترة الماضية.



وهنأ أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في ميدي، قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وبما تحقق من انتصارات على قوى الغزو وجحافل العدوان.



وأكد أبطال الجيش واللجان الشعبية أنهم يقفون بالمرصاد لقوى الغزو والاحتلال حتى تحرير تراب الوطن من دنسهم.



وجددوا العهد لله والوطن والشعب بالمضي في مواجهة قوى العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا مهما كانت التضحيات.

سبأ