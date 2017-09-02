الدفاع الروسية: الجيش السوري يتقدم باتجاه دير الزور [02/سبتمبر/2017] موسكو - سبـأ:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السوري بدعم من الطيران الروسي، يتقدم بنجاح باتجاه دير الزور لفك الحصار عنها، منوهة بأن تحريرها سيكون بمثابة هزيمة استراتيجية لتنظيم "داعش".



وحسب بيانات الوزارة، يواصل الجيش السوري بإسناد جوي روسي، التقدم نحو مدينة دير الزور لتحريرها ودحر داعش الذي يحاصرها،وفق ما نقله موقع قناة "روسيا اليوم" الالكتروني .



وأضافت الوزارة أن "مسلحي داعش يتصدون ويحاولون منع تقدم وحدات الجيش السوري، باستخدام كافة الأسلحة الثقيلة والمدرعات ومدافع الهاون".



وحسب الوزارة، دمر سلاح الجوي الروسي خلال الـ48 ساعة الأخيرة، أهدافا لتنظيم داعش في دير الزور، منها مستودعات ذخيرة، ومدرعات وسيارات وأسلحة، "خلال الـ48 ساعة الأخيرة قامت المقاتلات بتدمير 9 آليات مدرعة، بينها دبابتان، وستة مدافع وراجمة صواريخ إضافة إلى ثلاثة مستودعات ذخيرة ونقطة قيادة، وأكثر من 20 سيارة ثقيلة محمله بالوقود والأسلحة".



وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الطائرات الروسية (سو 34) و(سو 35) دمرت الأهداف التابعة لإرهابيي داعش بعد أن تم رصدها، و"يستغرق تحديد الأهداف وتدميرها عدة دقائق".



وأضافت الوزارة أن الطيران الروسي استهدف موكبا لداعش على طريق دير الزور - الرصافة، مؤلفا من 12 شاحنة محملة بالذخائر والأسلحة، فضلا عن تدمير سيارات محملة برشاشات ثقيلة ومدافع مضادة للطائرات وقذائف الهاون.



أما في ريف حماة، فأشار بيان الوزارة إلى أن قوات الجيش السوري وبدعم جوي روسي، تواصل محاصرة وتضييق الخناق على مسلحي داعش بالقرب من بلدة عقيربات.

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