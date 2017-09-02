ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 02 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:22:28م
انتصارات واسعة للجيش واللجان في مختلف الجبهات
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات واسعة في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن العدوان وطيرانه يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية وجبهات ما وراء الحدود.
حجاج بيت الله يستعدون لرمي جمرة العقبة الوسطى في ثاني أيام العيد
يستعد حجاج بيت الله الحرام لرمي جمرة العقبة الوسطى، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (أول أيام التشريق)، اليوم السبت، وذلك بعد أن قاموا برمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر بعد أدائهم ركن الحج الأعظم بالوقوف بعرفة.
تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان
سجل الإنتاج الصناعي الياباني تراجعا بنسبة 8ر0% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع منذ شهرين.
المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا
توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
الدفاع الروسية: الجيش السوري يتقدم باتجاه دير الزور
إصابة فتى فلسطيني بعيار معدني في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية
العدوان وطيرانه يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
حريق جديد في مصنع ''أركيما'' للكيماويات بتكساس الأمريكية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الدفاع الروسية: الجيش السوري يتقدم باتجاه دير الزور
[02/سبتمبر/2017] موسكو - سبـأ:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السوري بدعم من الطيران الروسي، يتقدم بنجاح باتجاه دير الزور لفك الحصار عنها، منوهة بأن تحريرها سيكون بمثابة هزيمة استراتيجية لتنظيم "داعش".

وحسب بيانات الوزارة، يواصل الجيش السوري بإسناد جوي روسي، التقدم نحو مدينة دير الزور لتحريرها ودحر داعش الذي يحاصرها،وفق ما نقله موقع قناة "روسيا اليوم" الالكتروني .

وأضافت الوزارة أن "مسلحي داعش يتصدون ويحاولون منع تقدم وحدات الجيش السوري، باستخدام كافة الأسلحة الثقيلة والمدرعات ومدافع الهاون".

وحسب الوزارة، دمر سلاح الجوي الروسي خلال الـ48 ساعة الأخيرة، أهدافا لتنظيم داعش في دير الزور، منها مستودعات ذخيرة، ومدرعات وسيارات وأسلحة، "خلال الـ48 ساعة الأخيرة قامت المقاتلات بتدمير 9 آليات مدرعة، بينها دبابتان، وستة مدافع وراجمة صواريخ إضافة إلى ثلاثة مستودعات ذخيرة ونقطة قيادة، وأكثر من 20 سيارة ثقيلة محمله بالوقود والأسلحة".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن الطائرات الروسية (سو 34) و(سو 35) دمرت الأهداف التابعة لإرهابيي داعش بعد أن تم رصدها، و"يستغرق تحديد الأهداف وتدميرها عدة دقائق".

وأضافت الوزارة أن الطيران الروسي استهدف موكبا لداعش على طريق دير الزور - الرصافة، مؤلفا من 12 شاحنة محملة بالذخائر والأسلحة، فضلا عن تدمير سيارات محملة برشاشات ثقيلة ومدافع مضادة للطائرات وقذائف الهاون.

أما في ريف حماة، فأشار بيان الوزارة إلى أن قوات الجيش السوري وبدعم جوي روسي، تواصل محاصرة وتضييق الخناق على مسلحي داعش بالقرب من بلدة عقيربات.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
إصابة فتى فلسطيني بعيار معدني في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية
حجاج بيت الله يستعدون لرمي جمرة العقبة الوسطى في ثاني أيام العيد
حريق جديد في مصنع ''أركيما'' للكيماويات بتكساس الأمريكية
حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات الى المزدلفة
روسيا:اقترحنا على الولايات المتحدة خيارات متنوعة لاغلاق ملف العقوبات
مصرع نحو 13 شخصا في ضربات جوية أمريكية بأفغانستان
الاتحاد الأوروبي يعلن عن اجراء اختبارات لانبعاثات السيارات الجديدة قبل استخدامها
تدريبات عسكرية امريكية فوق شبه الجزيرة الكورية
الإعصار هارفي يتحرك داخل اليابسة مخلفا الموت والدمار بولاية لويزيانا الأمريكية
صعود نحو مليوني حاج الى جبل عرفات
العدوان السعودي على اليمن
العدوان وطيرانه يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[02/سبتمبر/2017]
مؤسسة مجتمعي توزع كسوة العيد لجرحى الجيش واللجان الشعبية
[01/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية الظاهر بصعدة
[01/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 46 غارة على عدد من المحافظات
[01/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بمأرب
[01/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by