إصابة فتى فلسطيني بعيار معدني في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية [02/سبتمبر/2017] قلقيلية/الخليل - سبأ:

أصيب فتى فلسطيني بعيار معدني مغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي الذي قمع المسيرة الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الليلة الماضية، بأن الفتى أصيب في البطن، ويدعى يوسف عامر ويبلغ من العمر (14 عاما).



الى ذلك، أصيبت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر (6 سنوات) بجروح خطيرة إثر تعرضها للدهس من قبل مستوطن في منطقة الراس المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" في الجزء الجنوبي من مدينة الخليل.



وذكرت "وفا" أن الطفلة هي سميرة علاء الجعبري وتم تحويلها إلى مستشفى "هداسا" في أراضي 48 نظرا لخطورة وضعها.

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