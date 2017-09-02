انتصارات واسعة للجيش واللجان في مختلف الجبهات [02/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات واسعة في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن العدوان وطيرانه يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية وجبهات ما وراء الحدود.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف المقرن وتجمعات للجنود السعوديين في الكرس والبيت الأبيض في جيزان بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة، فيما استهدفت صلية صواريخ الكاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين بمعسكر الجوف في الخشل والعبادية.



وأشار المصدر إلى أن جبهة نجران شهدت استهداف معسكر رجلا وقيادة سقام ومستحدثي المخروق والسديس وموقع الهجلة بعدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، فيما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ صمود على معسكر رجلا أيضاً، وتم قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخشباء.



وفي عسير تم قنص خمسة من مرتزقة الجيش السعودي في المجازة وقبالة منفذ علب، بينما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تحصينات للجنود السعوديين شرق الربوعة بعدد من القذائف.



وقال المصدر أن محافظة الجوف شهدت انتصارات كبيرة لأبطال الجيش واللجان الشعبية حيث شنوا هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة في وادي شواق والمقاطع وتبة القناصين في مديرية الغيل محدثاً خسائر كبيرة في صفوفهم.



وبيّن المصدر أن قصف مدفعي استهدف تعزيزات المرتزقة في التبة البيضاء بمديرية المصلوب ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما تم استهداف تجمعات المرتزقة في منطقة الخليفين بعدد من قذائف المدفعية.



وأوضح المصدر العسكري أن أبطال الجيش واللجان شنوا عملية واسعة في وادي وقز وسداح والغرفة وبيوت السنتيل بمديرية المصلوب، وعملية نوعية على مواقع المرتزقة باتجاه مجمع المتون وسقط خلال ذلك قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان واغتنام أسلحة.



وأكد المصدر أن وحدة الهندسة فجرت آلية لمرتزقة العدوان بعبوة ناسفة أسفل العقبة في منطقة الخليفين بمديرية خب والشعف، فيما استهدفت الجيش واللجان تجمعات المرتزقة في المنطقة ذاتها بعدد من القذائف.



وفي نهم شن أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في عيدة الشرقية بمنطقة المجاوحة، وعملية مباغتة على مواقع المرتزقة في وادي نملة وجبل وتران والتباب المجاورة، فيما تم قنص مرتزق في التبة الحمراء بمنطقة القتب.



وقال المصدر أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية نوعية على مواقع المرتزقة في المخدرة بمحافظة مأرب سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما استهدفت المدفعية تجمعاتهم شرق وادي ربيعة، وقنص 10 مرتزقة في مناطق متفرقة بمديرية صرواح، واستهداف تجمع لهم بصاروخ موجه في المديرية ذاتها.



ولفت المصدر إلى أن 8 من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم وجرح 10 آخرين بينهم قائد اللواء 81 العميد محمد علي أحمد الجرادي في استهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية على تجمعاتهم في صرواح.



وذكر المصدر بعض أسماء القتلى والجرحى المرتزقة منهم: عدنان إبراهيم الجرادي، علي علي سعد الجرادي، محمد عبدالسلام الجرادي، بلال جبل، أحمد المخلافي، محمد الحجري، ومحمد الدومري.



وفي محافظة تعز، أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية زحف للمرتزقة باتجاه الهاملي غربي تعز وسقط في صفوفهم قتلى وجرحى، فيما استهدفت المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة شرق مفرق موزع، وتجمعات المرتزقة في جبهة الضباب، ولقي مرتزق مصرعه في بير باشا.



واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات لمرتزقة العدوان في معسكر الإمام بمديرية ذباب، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة في موزع، بينما تم قنص ثلاثة مرتزقة في مديرية مقبنة ومرتزق في التبة الحمراء بمديرية موزع.



وفي محافظة شبوة دمر أبطال الجيش واللجان 3 آليات للمرتزقة إحداها تحمل معدل 23 وسيارة تابعة لهم في مديرية عسيلان.



وذكر المصدر عدد أسماء قتلى وجرحى المرتزقة في جبهة عسيلان بينهم قيادات، والصرعى هم: عبدالله بن علوي محمد الجحف الحارثي، مساعد بن قايد المتاش الحارثي، ناصر بن عوض قرونها الحارثي، علي محمد صالح شليل الحارثي، ناصر علي سالم الحارثي، وعلي محمد عبدالحق الخشعي العولقي.

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