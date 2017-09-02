حجاج بيت الله يستعدون لرمي جمرة العقبة الوسطى في ثاني أيام العيد [02/سبتمبر/2017] مكة المكرمة - سبأ:

يستعد حجاج بيت الله الحرام لرمي جمرة العقبة الوسطى، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (أول أيام التشريق)، اليوم السبت، وذلك بعد أن قاموا برمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر بعد أدائهم ركن الحج الأعظم بالوقوف بعرفة.



ويمكن للمتعجلين من الحجاج رمي جمراتهم في يومين، السبت والأحد، بعد وقت الزوال (وقت الظهيرة) إلى وقت الغروب، على أن يغادروا "منى" قبل غروب شمس الأحد، وعدم المبيت فيها.



وكانت مواكب الحجاج قد اكتمل وصولها إلى منى في وقت لاحق من يوم أمس، بعد وقوفهم على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة.



ورمي الجمرات هو أحد مناسك الحج التي تمتد على أيام العيد الثلاثة الأولى، ويقوم الحجاج برمي الجمرات في مشعر منى في مكة المكرمة، وهي ثلاث جمرات: صغرى، ووسطى، وكبرى، حيث يرمي الحاج في كل واحدة سبع حصيات.

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