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آخر تحديث: السبت، 02 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:31:26ص
العدوان وطيرانه يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
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العدوان وطيرانه يرتكبون عدد من الجرائم خلال الساعات الماضية
[02/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته خلال الساعات الماضية ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني ومقدراته.

  وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثمان غارات على محافظة صعدة منها خمس غارات على مديرية الظاهر وثلاث غارات على مديرية كتاب، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية منبه وكذا منطقة الغور في مديرية غمر.

  وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 11 غارة على محافظة مأرب توزعت بين 9 غارات على سوق بمديرية صرواح، وثلاث غارات على مديرية حريب القراميش، مبيناً أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على التبة الرملية في محافظة شبوة.

  وأكد المصدر أن غارات العدوان ألحقت أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين ومقدرات الشعب اليمني.
سبأ
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