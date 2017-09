Meurtre et blessure de 19 mercenaires au district de Sourwah [02/سبتمبر/2017]



MARIB, 02 Sep. (SABA)-Sept mercenaires de l'agression saoudienne ont ete blessés, dont un leader dans un bombardement de l'armée et des forces populaires, qui a ciblé leurs rassemblements à l'Est de district de Sourwah.











Une source militaire a indiqué à SABA, la blessure du leader de brigade 81e appartenant aux mercenaires de l'agression, le nommée Mohammad Al-Jaradi, et sept de ses compagnons et la blessure de 11 d'autres dans le ciblage de l'armée et des forces populaires de leurs rassemblements utilisant un missile guidé.







