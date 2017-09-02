حريق جديد في مصنع ''أركيما'' للكيماويات بتكساس الأمريكية [02/سبتمبر/2017] هيوستن - سبأ:



أعلن مسؤولون في مصنع "أركيما" للمواد الكيميائية في ولاية تكساس الأمريكية أن حريقا جديدا اندلع في المصنع الجمعة ترافق مع دخان أسود كثيف.







وكان المصنع قد غمرته مياه الفيضانات من جراء الإعصار "هارفي" ووقعت فيه الخميس انفجارات خلفت دخانا اخضر.







وقالت مسؤولة في المصنع، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، "إن الحريق الجديد هو أمر كنا نتوقعه. لقد سبق واتخذت كل الإجراءات اللازمة، تم إخلاء المنطقة وما من أحد في المكان" حيث يقع المصنع التابع لمجموعة "أركيما" للمواد الكيميائية في كروسبي قرب هيوستن وهو متخصص بإنتاج البيروكسيدات العضوية وهي مواد سريعة الاشتعال تستخدم في صناعة البلاستيك والمواد الصيدلانية ويؤدي احتراقها إلى تحسسات.

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