Meurtre de dix mercenaires au district de Sourwah [02/سبتمبر/2017]

MARIB, 02 Sep. (SABA)-Dix mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués par les balles de l'armée et des comités populaires au district de Sourwah.



Une source militaire à SABA, que les unités de l'élite de tireurs de l'armée et des comités populaires ont ciblé les dix mercenaires au diverses zones du district.



AM



SABA