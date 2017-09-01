تدشين مهرجان الحديدة الأول تحت شعار "رغم الألم .. الحديدة تبتسم"
[01/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
دشن وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم اليوم، فعاليات المهرجان الفني الترفيهي الأول الذي يقام بحديقة الشعب تحت شعار "رغم الألم الحديدة تبتسم" والذي يستمر أسبوع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وخلال التدشين أكد وكيل أول المحافظة أن المهرجان ينقل رسالة لقوى العدوان أن محافظة الحديدة صامدة رغم استهدافها بكل وسائل القتل والدمار.
وأشار إلى أن عجلة الحياة ستستمر مهما كانت التحديات التي فرضها العدوان واستمراره في ارتكب المجازر المروعة بحق الشعب اليمني.
تخلل حفل التدشين الذي حضره جمع من المواطنين فقرات فنية واستعراضية قدمها عدد من نجوم الدراما اليمنية.
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