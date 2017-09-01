رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور محافظة الجوف ويتفقد المرابطين في الجبهات زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم محافظة الجوف، وتفقد أحوال المرابطين في جبهات الشرف والبطولة. حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات الى المزدلفة بدأ حجاج بيت الله الحرام الوصول الى مشعر مزدلفة للمبيت، بعد أن أنهوا أعظم شعائر الحج في صعيد عرفة الطاهر في يوم اجتمع فيه الحجاج الذين اختلفت لغاتهم وجنسياتهم غير أن قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد هو توحيد الله وابتغاء رضاه وعفوه ومغفرته . تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان سجل الإنتاج الصناعي الياباني تراجعا بنسبة 8ر0% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع منذ شهرين. المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.