هيئة رئاسة مجلس النواب تنعي النائب عوض السقطري

صنعاء - سبأ :

نعت هيئة رئاسة مجلس النواب النائب عوض السقطري الذي وافته المنية أمس في هولندا إثر مرض عضال ألم.



وأشارت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان النعي إلى أن الفقيد السقطري عضو المجلس عن الدائرة الانتخابية 146 بمديرية الديس الشرقية بمحافظة حضرموت، كان له إسهامات في تطوير التجربة البرلمانية من خلال مساهمته الفاعلة في مختلف التكليفات التي قام بها خلاص ترأسه للجنة الخدمات .

وعبرت هيئة رئاسة المجلس عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأعضاء المجلس والناخبين في دائرته الإنتخابية.. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيج جناته و يعصم قلوب أبنائه وأهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

[01/سبتمبر/2017]سبـأ