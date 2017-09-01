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آخر تحديث: الجمعة، 01 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:05:47م
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مؤسسة مجتمعي توزع كسوة العيد لجرحى الجيش واللجان الشعبية
[01/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

دشنت مؤسسة مجتمعي التنموية اليوم مشروع توزيع كسوة العيد لجرحى الجيش واللجان الشعبية في عدد من مستشفيات أمانة العاصمة ومراكز الرعاية الصحية.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة مجتمعي حسين الويناني أن الحملة إستهدفت ألف و200 جريحا، تم توزيع كسوة العيد وهدايا عيدية عرفانا وتقديرا لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن.

وأشار إلى أن الحملة تأتي ضمن الأعمال الإنسانية للمؤسسة وفاء للتضحيات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومخططاته.

من جانبه عبر جرحى الجيش واللجان الشعبية عن إمتنانهم للهذه اللفتة التي تجسد مدى التلاحم بين أبناء الشعب اليمني الصامد ..مؤكدين عزمهم العودة للجبهات ومواصلة الذود عن حياض الوطن وعزته وكرامته ومواجهة العدوان السعودي الأمريكي

سبـأ
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