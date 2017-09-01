[01/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
تفقد مدير أمن محافظة الحديدة العميد ركن عبد الحميد إسماعيل المؤيد اليوم عدد من النقاط الأمنية وخدمات المرور في عدد من المواقع والجولات بالمدينة، وأقسام شرطة الرعيني والوادعي والداعري والرازقي بمناسبة عيد الأضحى .
وخلال الزيارة نقل العميد ركن المؤيد للمرابطين في النقاط والجولات والأقسام تهاني قيادة وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى، وسلم لهم هدايا رعيدية مقدمة من مؤسسة شركاء للتنمية.
وأشاد بصكود وثبات رجال الأمن والتزامهم في مواقعهم للحفاظ على الأمن والإستقرار في مختلف الظروف وتجسيدهم العملي لشعار "الشرطة في خدمة الشعب " .
بدورهم عبر رجال الأمن وخدمات المرور والمناوبين في أقسام الشرطة عن الشكر والإمتنان لقيادة أمن المحافظة على الزيارة وإهتمامها المستمر بأحوالهم .. مؤكدين استعدادهم التضحية في سبيل الحفاظ على الأمن والإستقرار وإحباط مؤامرات العدوان الإجرامية .
رافقه خلال الزيارة مدير العلاقات العامه والتوجيه المعنوي علي عبادي وممثل مؤسسة شركاء للتنمية.
سبـأ