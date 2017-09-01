محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة دور أطباء بلا حدود في المجال الطبي والعلاجي بإب إب - سبأ :

ناقش لقاء بمحافظة إب اليوم ضم مسئولي القطاع الصحي في عدد من مديريات محافظتي إب وتعز ونائب رئيس بعثة أطباء بلا حدود السويسرية فريدريك مابيلات، الأوضاع الصحية في هذه المديريات، ودور المنظمة في المجال الطبي والعلاجي.



وأكد اللقاء الذي ضم المعنيين بمديريات ذي السفال، السياني، السبرة بإب ومديريتي التعزية، ماوية بتعز المستفيدة من خدمات منظمات أطباء بلا حدود مساندة كافة جهود المنظمة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية وإستقبال الحالات الطارئة من إب وتعز من خلال عملها بمستشفى مدينة القاعدة.



ودعا المشاركون في اللقاء منظمة أطباء بلا حدود إلى الإستمرار في تقديم الخدمات الطبية والإنسانية وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.



وأشادوا بالدعم المقدم للمستشفى من المنظمة ومساهمتها في توفير الكادر والأجهزة الطبية والذي كان له الأثر في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .



وأشار نائب رئيس بعثة أطباء بلا حدود إلى أن البعثة نفذت خلال النصف الأول أربعة آلاف و400 عملية جراحية للمواطنين من تعز وإب وتجهيز مركز للمصابين بالكوليرا .



وأوضح أن إجمالي الحالات التي تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لها من وباء الكوليرا ستة آلاف و860 حالة خلال نفس الفترة .

سبـأ [01/سبتمبر/2017]سبـأ