قيادات وزارة الداخلية تتفقد المرابطين في الحزام الأمني بأمانة العاصمة [01/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

تفقدت قيادات من وزارة الداخلية اليوم المرابطين في نقاط الحزام الأمني بأمانة العاصمة ضمن زيارات المعايدة بمناسبة عيد الأضحى.



حيث اطلع رئيس مصلحة الأحوال والسجل المدني اللواء محمد علي الزلب ومساعد قائد قوات الأمن المركزي اللواء عبد الكريم الدمشقي ومدير الإمداد والتموين بوزارة الداخلية العميد عبد الخالق السياني، على أحوال رجال الأمن واللجان الشعبية بالقطاع الشمالي في نقاط الصباحة وبيت نعم والأزرقين والرحبة وخشم البكرة ونقيل يسلح وقحازة بالإضافة إلى عدد من النقاط الأمنية التابعة لهذه النقاط المحورية لأمانة العاصمة.



وتفقد نائب قائد قوات الأمن المركزي اللواء علي محمد اليساني ونائب رئيس العمليات العقيد محمد مسمار ومساعد القائد لشؤون التوجيه المعنوي العقيد الركن محمد الحداد وقائد الحزام الأمني العقيد محمد عبدالملك الكبسي، أحوال رجال الأمن واللجان الشعبية في نقاط الحزام الأمني بالقطاع الجنوبي من العاصمة صنعاء.



وخلال الزيارات نقلت قيادات وزارة الداخلية للضباط والأفراد تهاني وتبريكات قيادة وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى وقدموا لهم هديا عيدية .. مثمنة الجهود التي يبذلها رجال الأمن واللجان في تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.



وشددت على ضرورة اليقظة والتعامل الخلاق أثناء أداء الواجب وبما يعكس صورة عن رجل الأمن وتعامله الإيجابي مع المجتمع .



فيما عبر رجال الأمن واللجان الشعبية المرابطين في النقاط الأمنية عن شكرهم لقيادة وزارة الداخلية على مشاركتهم أفراح العيد.. مؤكدين بأنهم سيظلون الدرع الحصين في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن وأمنه وإستقراره.

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