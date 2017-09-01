رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور محافظة الجوف ويتفقد المرابطين في الجبهات [01/سبتمبر/2017] الجوف - سبأ:

زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم محافظة الجوف، وتفقد أحوال المرابطين في جبهات الشرف والبطولة.



واطلع رئيس المجلس السياسي الأعلى ومعه محافظ الجوف سام الملاحي وقائد محور سفيان قائد اللواء 29 العميد جميل يحيى زرعة، على أوضاع المحافظة وأبنائها الأبطال الصامدين وتلمس همومهم وإحتياجاتهم .



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن سعادته بزيارة المحافظة وتفقد الأبطال في الجبهات الذين يمثلون القيمة الحقيقية للعيد ومفهومه في هذه الظروف في كل موقع مستهدف من أرض الوطن، بما وهبوا لهذا الشعب والوطن من تضحيات ومبادرات بأرواحهم ودمائهم في كل وقت وحين، جاعلين أعيادهم وأعياد كل الأحرار هي الجبهات ومعانيها وقيمتها .



وأشار إلى ما أصبح عليه الشعب اليمني بأكمله من جبهة واحدة إن لم تكن في المواجهة المباشرة، فهي في المواجهة بالصمود والصبر على المجازر والجرائم والضائقة الإقتصادية والحصار البري والبحري والجوي والتي أراد العدوان من خلالها تركيع الشعب الحر بتجويعه وممارسة صنوف الضغط التي لا يلقى لها الشعب العزيز بالا عندما يكون الثمن هو كرامته وحريته واستقلاله وتماسكه.



وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في أحاديثه مع الأبطال المرابطين في المواقع التي زارها أن الشرف الكبير للجميع أن يكونوا في ضيافة وحضور هذه القامات السامقة وأصحاب الفضل الحقيقي في الحفاظ على تماسك الوطن وكرامته وعزته واستقلاله ووحدته في مواجهة واحدة من أشرس المعارك والهجمات التي تعرض لها اليمن، وتعرض لها شعب ووطن في تاريخ الإنسانية.



وقال " إن ما حققه الجيش واللجان الشعبية من أسطورة في مواجهة هي في حسابات كل المدارس العسكرية غير متكافئة ومستحيلة، إلا أن هذه الإستحالة التي قهرت الإبرامز بالكلاشينكوف وأحرقت البرادلي بالولاعة واقتحمت المواقع المحصنة أرضا وجوا والمراقبة فضائيا وبأقل العدد والعتاد جعلت المقاتل اليمني رقما صعبا ومعادلة من معادلات الحروب الجديدة وعنوانا لكل شرف وفخر، وأحقيته بالإنتصار في معركة عادلة وصد عدوان باغي وظالم على وطن وشعب مسالم كل جريمته أنه يريد أن يتحرر قراره ويستثمر قدراته في إدارة مستقبله ومستقبل أبنائه ".



وهنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى الأبطال المرابطين في محافظة الجوف وقيادة المحافظة ومشائخها وأعيانها وحكمائها بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتهاني بالإنتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية والشعب اليمني العزيز الصابر والثابت والصامد.



ووجه وزارة الأشغال العامة ووزارة الصحة برفع طاقاتها العملية في المحافظة وصيانة الطرق وتوفير الخدمات الصحية بحسب الإمكانات المتاحة ووفق تخطيط وشراكة مع السلطة المحلية وقيادة المحافظة .



ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى قيادة المحافظة إلى عقد لقاء موسع مع السلطة المحلية ومشائخ المحافظة وأعيانها وحكمائها للتشاور ووضع خطة عمل مشتركة لمواجهة إحتياجات المحافظة والتنسيق مع حكومة الإنقاذ الوطني.



رافقه خلال الزيارة عضو المجلس السياسي لأنصار الله عبدالملك العجري.

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