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مؤسسة بنيان توزع لحوم أضاحي العيد بأمانة العاصمة
[01/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 وزعت مؤسسة بنيان التنموية اليوم بأمانة العاصمة أضاحي العيد لـ 16 ألف أسرة فقيرة ضمن مشروع " إطعام مسكين".

ويأتي توزيع أضاحي العيد ضمن مشاريع المؤسسة الخيرية والإنسانية لرسم فرحة العيد للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود .

وسبق للمؤسسة أن أطلقت مشروع خيري تنموي في وادي مور لإستصلاح أكثر من 35 كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية جرفتها السيول خلال الفترة الماضية، كما دشنت المؤسسة مشروع توزيع سلال غذائية متكاملة لعدد ٥٠٠ ألف حالة، تنفذ على مرحلتين، الأولى تشمل 118 ألف سلة غذائية لأسر الفقراء والشهداء والجرحى والأسرى في ثلاث محافظات.

سبأ
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