محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ عمران يتفقد نزلاء مستشفى عمران والمرابطين في النقاط الأمنية عمران - سبأ:

-تفقد محافظ عمران اليوم أحوال الجرحى والمصابين والمرضى بمستشفى عمران العام .



واستمع المحافظ ومعه مدير امن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد العزيز الضلعي من القائمين على المستشفى الى شرح عن مستوى الخدمات المقدمة للجرحى والمرضى.



وقدم المحافظ التهاني بمناسبة عيد الأضحى ، مشيرا إلى أن هذه الزيارة اقل ما يمكن تقديمه لمن يضحون بدمائهم في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ، متمنيا لهم الشفاء العاجل.



فيما ثمن الجرحى الزيارة العيدية ، مؤكدين استعدادهم للعودة إلى جبهات الصمود للدفاع عن الوطن عقب تماثلهم للشفاء.



واطلع المحافظ جعمان ومدير الامن المتوكل على أحوال رجال الأمن واللجان الشعبية في النقاط الأمنية والحزام الأمني بعاصمة المحافظة والنقاط الأمنية في بيت بادي والضبر والسلاطة وقهال وجولة سوق الليل، حيث قدموا لهم التهاني وهدايا عيدية بمناسبة عيد الاضحى .



وأشادا بالجهود التي يبذلها منتسبي الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار .



من جهة أخرى زار محافظ عمران عدد من أسر وأهالي الشهداء ممن فقدوا ثلاثة من أبنائهم في سبيل الوطن ووفاء وتقديرا لدماء شهدائهم الأبطال الذي بذلوها رخيصة في سبيل الله والوطن.

سبأ [01/سبتمبر/2017]سبأ