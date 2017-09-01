ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 01 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:59:05م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يؤدي صلاة عيد الأضحى في الجامع الكبير بصنعاء
أدى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس ونائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية والأمنية والمشائخ والحكماء...
حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات الى المزدلفة
بدأ حجاج بيت الله الحرام الوصول الى مشعر مزدلفة للمبيت، بعد أن أنهوا أعظم شعائر الحج في صعيد عرفة الطاهر في يوم اجتمع فيه الحجاج الذين اختلفت لغاتهم وجنسياتهم غير أن قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد هو توحيد الله وابتغاء رضاه وعفوه ومغفرته .
تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان
سجل الإنتاج الصناعي الياباني تراجعا بنسبة 8ر0% في يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول تراجع منذ شهرين.
المنتخب الوطني يتوجه إلى الفلبين لخوض الجولة الثالثة بتصفيات كأس آسيا
توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الفلبين لخوض مباراته الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.
آخر الأخبار:
سواعد الخير توزع لحوم أضاحي العيد بأمانة العاصمة والحديدة
مؤسسة بنيان توزع لحوم أضاحي العيد بأمانة العاصمة
مصرع وإصابة 19 من مرتزقة العدوان بينهم قيادي في صرواح
وكيل محافظة ريمة يزور أسر الشهداء والجرحى بالجبين ومزهر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ عمران يتفقد نزلاء مستشفى عمران والمرابطين في النقاط الأمنية
[01/سبتمبر/2017]
عمران  - سبأ:
-تفقد محافظ عمران اليوم أحوال الجرحى والمصابين والمرضى بمستشفى عمران العام .

واستمع المحافظ ومعه مدير امن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد العزيز الضلعي من القائمين على المستشفى الى شرح عن مستوى الخدمات المقدمة للجرحى والمرضى.

وقدم المحافظ التهاني بمناسبة عيد الأضحى ، مشيرا إلى أن هذه الزيارة اقل ما يمكن تقديمه لمن يضحون بدمائهم في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

فيما ثمن الجرحى الزيارة العيدية ، مؤكدين استعدادهم للعودة إلى جبهات الصمود للدفاع عن الوطن عقب تماثلهم للشفاء.

واطلع المحافظ جعمان ومدير الامن المتوكل على أحوال رجال الأمن واللجان الشعبية في النقاط الأمنية والحزام الأمني بعاصمة المحافظة والنقاط الأمنية في بيت بادي والضبر والسلاطة وقهال وجولة سوق الليل، حيث قدموا لهم التهاني وهدايا عيدية بمناسبة عيد الاضحى .

وأشادا بالجهود التي يبذلها منتسبي الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في سبيل حفظ الأمن والاستقرار .

من جهة أخرى زار محافظ عمران عدد من أسر وأهالي الشهداء ممن فقدوا ثلاثة من أبنائهم في سبيل الوطن ووفاء وتقديرا لدماء شهدائهم الأبطال الذي بذلوها رخيصة في سبيل الله والوطن.

سبأ
  المزيد من (محلي)
سواعد الخير توزع لحوم أضاحي العيد بأمانة العاصمة والحديدة
مؤسسة بنيان توزع لحوم أضاحي العيد بأمانة العاصمة
مصرع وإصابة 19 من مرتزقة العدوان بينهم قيادي في صرواح
وكيل محافظة ريمة يزور أسر الشهداء والجرحى بالجبين ومزهر
وفاة خمسة مواطنين بحريق في مديرية مناخة بصنعاء
وكيلا وزارة الداخلية يتفقدان الجرحى ورجال الأمن واللجان الشعبية
رئيس الجمهورية الأسبق يهنئ الشعب اليمني بعيد الأضحى
محافظ البيضاء يطلع على جاهزية الجيش والأمن بمدينة البيضاء ومكيراس
محافظ صعدة يتفقد جرحى العدوان والمرضى بمستشفى الجمهوري
قنص ستة من مرتزقة العدو السعودي ودك مواقع في عسير ونجران
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على مديرية الظاهر بصعده
[01/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 46 غارة على عدد من المحافظات
[01/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بمأرب
[01/سبتمبر/2017]
مديرية الحوك بالحديدة تشيع شهداء مجزرة المساجد
[01/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[31/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by