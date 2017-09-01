محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيلا وزارة الداخلية يتفقدان الجرحى ورجال الأمن واللجان الشعبية صنعاء - سبأ:

تفقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي ووكيل الوزارة لقطاع الخدمات اللواء عبدالعزيز محفوظ اليوم جرحى الواجب في مستشفى الشرطة العام والنموذجي بصنعاء.



وخلال الزيارة نقل وكيلا وزارة الداخلية للجرحى تهاني القيادة بحلول عيد الأضحى، واطلعا على أوضاعهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم .



وأشادا بجهود إدارتي مستشفى الشرطة العام والنموذجي على ما توليه من رعاية صحية بالجرحى والمرضى .. وحثا على مضاعفة الجهود لرعاية الجرحى الذين قدموا دمائهم رخيصة في الحفاظ على الأمن والإستقرار والسكينة العامة .



كما قام اللواء الصيفي واللواء محفوظ بزيارة رجال الأمن واللجان الشعبية وخدمات المرور في عدد من المواقع والجولات بالإضافة إلى قسم شرطة جمال جميل بأمانة العاصمة .. ناقلين لهم تحيات وتهاني القيادة بهذه المناسبة .



وقدما هدايا رمزية للجرحى ورجال الأمن واللجان الشعبية .. وأشادا بجهود الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في الحفاظ على الأمن والإستقرار في مختلف الظروف .



وأكدا وكيلا وزارة الداخلية أن المرابطين في الجبهة الأمنية لا يقلون شأن عن مواجهة العدوان في المواقع الأمامية .. وشددا على ضرورة الحفاظ على الأمن والإستقرار وإفشال مخططات العدوان الهادفة زعزعة الأمن وإضعاف الجبهة الداخلية .



فيما عبر الجرحى ورجال الأمن وخدمات المرور عن إمتنانهم لقيادة وزارة الداخلية على هذه الزيارة .. مؤكدين إستعدادهم بذل مزيد من الجهود في الحفاظ على الأمن والإستقرار وإفشال مؤامرات العدوان الإجرامية.



رافقهما خلال الزيارة مدير مكتب وزير الداخلية العميد أحمد السنيدار والعقيد نبيل الوجيه والعقيد عبدالله طامش.

سبأ [01/سبتمبر/2017]سبأ