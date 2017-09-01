[01/سبتمبر/2017]
البيضاء - سبأ:
اطلع محافظ البيضاء علي محمد المنصوري اليوم على الجاهزية القتالية والأمنية لقوات الجيش والامن واللجان الشعبية واللواء 31 مدرع بمديرية مكيراس وعدد من والنقاط الامنية بمدينة البيضاء ومديرية الزاهر وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
وتبادل المحافظ ومعه قائد المنطقة الرابعة اللواء عبداللطيف المهدي خلال زيارته ادارة امن المحافظة وشرطة السير ومعسكر قوات الامن المركزي بمدينة البيضاء التهاني مع منتسبي الجيش والأمن واللجان الشعبية بعيد الأضحى.
وأكد المنصوري أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تستدعي يقظة امنية وقتالية عالية لمواجهة كافة المشاريع التأمرية والتخريبية التي تساندها قوى العدوان السعودي الامريكي ومرتزقته .
ولفت إلى أن الجيش والأمن واللجان الشعبية هي القوة الوطنية التي مزقت تلك الرهانات المريضة من خلال الملاحم البطولية التي يسطرها الأبطال في مواقع الدفاع عن الارض والعرض.
واشاد محافظ البيضاء بالتضحيات التي يجترحها ابطال القوات المسلحة والأمن واللجان في سبيل الدفاع عن عزة وكرامة الوطن وحماية اراضية .
رافقه خلال الزيارة قائد اللواء 31 مدرع العميد منصور العمراني وقائد الامن المركزي العقيد صبار طلان وقائد قوات النجدة العقيد محمد الأصبحي ومدير عام مديرية مكيراس ياسر جحلان
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