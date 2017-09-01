[01/سبتمبر/2017]
عسير - سبأ:
قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم ستة من مرتزقة العدو السعودي، فيما دكت عدد من المواقع بنجران وعسير .
وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت خمسة جنود سعوديين في موقع المجازة وقبالة منفذ علب بعسير، بالإضافة إلى مرتزق آخر في تبة الخشباء بنجران .
وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية إستهدفت مواقع الهجلة ومعسكر رجلا وقيادة سقام ومستحدثي المخروق والسديس بصليات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، محققة إصابات مباشرة ومسددة في صفوف العدو.
سبأ