[01/سبتمبر/2017]
إب - سبأ:
تفقد رئيس جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير ووكيل أول محافظة إب عبدالحميد الشاهري ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور صادق الشراجي احوال الجرحى من الجيش واللجان الشعبية في مستشفى الثورة العام بإب.
وقدم رئيس الجامعة ومرافقوه التهاني والتبريكات والهدايا العيدية بمناسبة عيد الاضحي ، مشيرين إلى تضحيات الشهداء والجرحى الذين قدموا اروع الامثلة في مواجهة طغيان وتكبر قوى الاستكبار وأذيالهم.. متمنين للجرحى الشفاء العاجل
ومن جانبهم عبر الجرحى عن عظيم امتنانهم بهذه الزيارة العديدية ؛ مؤكدين انهم سيعودوا الى بعد شفائهم إلى جبهات العزة والكرامة للذود عن الوطن وحفظ الأمن والاستقرار .
رافقهم خلال الزيارة قيادات الملتقيات الاكاديمية والإدارية والطالب بجامعة إب
سبأ