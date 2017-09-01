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محافظ إب يتفقد الجرحى بمستشفى الثورة ومنتسبي الأجهزة الأمنية
[01/سبتمبر/2017]
إب - سبأ:
تفقد محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم الجرحى والمرضى بمستشفى الثورة العام بمدينة إب.

واستمع المحافظ خلال الزيارة التي رافقه فيها وكيلا المحافظة الدكتور اشرف المتوكل وعلي الزنم إلى شرح من قبل رئيس الهيئة الدكتور محمد المجاهد عن مستوى الخدمات الطبية والعلاجية لهم.. وتم تقديم الهدايا الرمزية للجرحى والمرضى.

كما اطلع محافظ إب ومعه وكيلي المحافظة على الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بمستشفى الأمومة والطفولة بإب.. وقدموا التهاني لنزلاء المستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إلى ذلك تفقد محافظ إب الضباط وصف وجنود الأمن العام وقوات الأمن المركزي وشرطة النجدة .
وخلال الزيارة التي رافقه فيها مدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي تبادل المحافظ صلاح التهاني والتبريكات مع منتسبي الجهات الامنية بمناسبة عيد الأضحى .

وأشاد المحافظ بدور الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في حفظ الأمن وإفشال مخططات العدوان .

من جهة أخرى أفتتح محافظ إب صلاح حديقة السلام لاند للألعاب بمدينة إب والبالغ تكلفتها 400مليون ريال بتمويل إستثماري خاص.

واستمع المحافظ إلى شرح من مالك المشروع عبدالحكيم البخيتي وأخوانه عن مكونات المشروع حيث يحتوي ستة ألعاب ترفيهية خاصة بالأطفال .

وخلال الافتتاح دعا المحافظ صلاح المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بتنفيذ مشاريع خدمية استثمارية بالمحافظة خاصة بعد إعلانها محافظة سياحية لليمن.

سبأ
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