Plus de 46 raids des avions de l'agression saoudienne sur un certain nombre de provinces [01/سبتمبر/2017]



SANA'A, 01 Sept. (SABA)- Les avions de guerre de l'agression saoudo-américaine Saudi ont lancé hier 46 raids sur un certain nombre de provinces, visant les maisons des citoyens et des biens publics et privés.



Une source militaire a déclaré à SABA que ces avions ont lancé un raid sur le camp d'Osamah à Sana'a, trois raids sur le distirct de Mawza'a à Taiz, un raid sur la zone de Maran à Saada, sept raids sur le district de Kataf.



La source a souligné queles avions de l'agression ont lancé un raid sur le district d'Al-Zaher, six raids sur la zone d'al-Boqa, deux raids sur le district de Sarawh à Marib, 21 raids sur les districts de Harad et Medi à Hajjah, cinq raids sur Nihm dans le gouvernorat de Sana'a, et un raid sur la maison d'un citoyen dans le village de Dar Naji à Khokha dans la province de Hodeidah, en laissant des victimes.





