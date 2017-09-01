[01/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد وكيلا محافظة صنعاء علي محمد الغشمي وفارس الكهالي اليوم نزلاء مستشفى 22 مايو بضلاع همدان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
واطلع الوكيلان ومعهما مدير مكتب الصحة الدكتور خالد المنتصر على أحوال نزلاء المستشفى من الجرحى والمرضى في أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات والرقود ومعالجة امراض الاسهالات المائيه الحادة.. مقدمين لهم هدايا عيدية وناقلين لهم تحيا قيادة المحافظة.
وأشادا بالجهود المبذولة من إدارة المستشفى والكادر الطبي في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والاهتمام بالنزلاء.
من جانبهم ثمن نزلاء المستشفى الزيارة التفقدية للاطلاع على أحوالهم سيما في أيام عيد الأضحى.
وكان مدير عام المستشفي الدكتور مطهر مرشد قدم شرحا حول الخدمات المقدمة للمرضى والجرحى.
سبأ