Meurtre de nombre de mercenaires lors des opérations de l'Armée et des comités populaires à Nihm [01/سبتمبر/2017]



MARIB, 01 Sept. (SABA)- Un certain nombre de mercenaires pro-agression saoudienne ont été tués aujourd'hui par une attaque qualitative de l'armée et des comités populaires sur leurs positions dans les régions orientales d'Ida à Nihm.



Une source militaire a déclaré à SABA que les héros de l'armée et des comités populaires ont mené une grande attaque contre les positions de mercenaires dans la vallée de Namlah et Jabal Watran à Harib Nihm, leur infligeant de lourdes pertes.



La source a souligné que l'armée et les comités populaires ont saisi des armes et des équipements militaires lors de cet attaque.



AS/AS



