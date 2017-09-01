[01/سبتمبر/2017]
المحويت - سبأ:
تفقد وكيل أول محافظة المحويت الدكتور عبد الله عباس الحمزي النقاط الأمنية بمديريات المحويت والخبت وبني سعد وحفاش.
واطلع ومعه نائب مدير أمن المحافظة العميد عبدالقادر المأخذي على مستوى الجاهزية الأمنية والمهام المناطة بهم خلال إجازة العيد، مهنئين الضباط والأفراد واللجان الشعبية بعيد الأضحى المبارك
من جهة أخرى أطلع وكيل المحافظة المساعد احمد يحيى الاخفش على سير العمل في إدارات الأمن والشرطة والنقاط الأمنية في مديريات الرجم والطويلة وشبام كوكبان.
وهنأ خلال الزيارة المرابطين فيها بعيد الأضحى المبارك ، مثمنا جهودهم في سبيل حفظ الأمن والاستقرار والحد من الجريمة ووقوع أي اختلالات أمنية.
بدورهم ثمن المرابطون في النقاط الأمنية لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة زياراتهم العيدية ، معتبرين هذه الزيارات رافداً لرجال الأمن واللجان الشعبية لمواصلة عملهم في حفظ الأمن ورعاية مصالح الناس.
سبأ