Meurtre de dizaines de mercenaires à al-Jawf [01/سبتمبر/2017]





AL-JAWF, 01 Sept. (SABA)- Les héros de l'Armée et des comités populaires ont mené aujourd'hui des opérations militaires sporadiques sur les positions des mercenaires pro-agression saoudienne dans les districts d'al-Masloub, al-Mtoun , al-Gail et Khab et Sha'af dans le gouernorat d'al-Jawf.



Une source militaire a déclaré à SABA que les unités de l'armée et des comités populaires ont attaqué les positions des mercenaires pro-agression saoudienne à Wadi Qaz, Sadaah, al-Ghorfah et el-Sentil dans le district d'al-Masloub et ont causé un grand nombre de morts et de blessés dans leurs rangs.



La source a confirmé le meurtre d'un certain nombre de mercenaires pro-agression saoudienne lors de l'attaque de l'armée et des comités populaires sur leurs positions dans le complexe gouvernemental dans le district d'al-Mtoun.



De même, des unités de l'armée et des Comités populaires ont effectué une attaque sur le nombre de sites de mercenaires dans la vallée de Shawak et Wattat dans le district d'al-Ghail.



Dans le district de Khab et Sha'af, l'unité d'ingénierie militaire a détruit un mécanisme militaire pour les mercenaires pro-agression dans la région d'Al-Khalifin, tandis que l'artillerie de l'armée a pilonné la région d'Al-Khalifin, causant des pertes directes dans les rangs des mercenaires.



AS/AS



SABA