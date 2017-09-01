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آخر تحديث: الجمعة، 01 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:42:11م
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  محلي
أمين عام محلي ذمار يطلع على احوال المرضى بمستشفى الوحدة التعليمي
[01/سبتمبر/2017]
ذمار - سبأ:
تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة ذمار مجاهد شايف العنسي أحوال المرضى في مستشفى الوحدة التعليمي الجامعي بمدينة معبر وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا لهم الشفاء العاجل .

وخلال الزيارة إلى أقسام المستشفى المختلفة استمع من نائب مدير المستشفى الدكتور مجاهد المقداد إلى شرح عن أحوال نزلاء المستشفى، ووجه بمزيد من الاهتمام بهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وأشاد العنسي بصمود الجرحى اللذين سطروا أروع مواقف الصمود في وجه العدوان في مختلف مواقع الشرف والبطولة ضد الغزاة والعملاء والمرتزقة .

رافقه خلال الزيارة وكيل محافظة ذمار محمود الجبين ومدير مديرية جهران إسماعيل المغني مدير الامن بالمديرية العقيد صالح العفيري.

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