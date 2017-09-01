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محافظ ذمار يتفقد نزلاء مستشفى ذمار العام وأفراد النقاط الأمنية
[01/سبتمبر/2017]
ذمار - سبأ:
 تفقد محافظ ذمار حمود محمد عباد اليوم نزلاء هيئة مستشفى ذمار العام من جرحى الحرب والمرضى في أقسام المستشفى المختلفة.

وخلال الزيارة استمع المحافظ عباد من إدارة المستشفى إلى شرح عن أحوال المرضى والجرحى .. مؤكدا على أهمية إيلاء الجرحى والمرضى مزيدا من العناية الطبية حتى يتماثلوا للشفاء والعودة إلى أسرهم وقد من الله عليهم بالصحة والعافية.

بعد ذلك زار المحافظ عباد روضة الشهداء في مقبرة العمودي بمدينة ذمار ، وأشاد بتضحيات الشهداء من أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين سقطوا في ميادين العزة والكرامة وهم يدافعون عن الوطن ويذودون عنه من قوى البغي والعدوان ويتصدون لزحوفاتهم ومرتزقتهم من الداخل في مختلف جبهات القتال.

كما تفقد المحافظ عباد ومعه عدد من القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة أفراد النقاط الأمنية المرابطين عند مدخل مدينة ذمار وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وثمن جهود ويقظة أفراد ومنتسبي الوحدات الأمنية والعسكرية المرابطين في مختلف النقاط الأمنية ودورهم الكبير في تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة.

رافقه خلال الزيارات وكيل المحافظة محمود الجبين ومدير امن المحافظة احمد علي ادريس ومفتي المحافظة القاضي محمد العزي الاكوع ومدير عام جمارك ورقابة محافظة ذمار مطهر الذيفاني ، ونائب مدير الأمن العقيد عبدالله الطاووس ومدير عام البحث الجنائي العقيد محمد الحدي ومدير شرطة المرور العقيد خالد أنعم ومدير مكتب الصحة محمد الجماح ونائب صندوق النظافة والتحسين ماجد التينه وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والقيادات الأمنية بالمحافظة.

سبأ
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