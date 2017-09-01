[01/سبتمبر/2017]
المحويت - سبأ:
تفقد وكيل أول محافظة المحويت الدكتور عبد الله الحمزي ومعه وكيلي المحافظة حمود شملان واحمد الأخفش اليوم أحوال المرضى بالمستشفى الجمهوري بالمحويت.
وأطلعوا على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى ، مهنئين المرضى بعيد الأضحى المبارك ،ومنحهم وهدايا عيدية ومساعدات رمزية .
كما تفقدوا سير العمل في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية ومركز العزل ومعالجة الاسهالات المائية بالمستشفى.
رافقهم خلال الزيارة نائب مدير امن المحافظة العميد عبد القادر المأخذي ومدير عام مكتب الإعلام علي الأهجري.
سبأ