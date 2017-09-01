[01/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقد وكيل محافظة صنعاء يحيي محسن جمعان اليوم أحوال نزلاء مستشفى السجن المركزي.
وطاف الوكيل جمعان بأقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات .. مستمعا من مدير عام السجن العميد عبدالفتاح الديلمي إلى شرح حول التجهيزات التي تم توفيرها لمستشفى السجن المركزي .
واطلع الوكيل جمعان على الحالة الصحية لنزلاء المستشفى ومستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم .. مشيدا بما لمسه من عناية وإهتمام من إدارة السجن وجهودهم المبذولة في تسيير العمل وقيادة الإصلاحية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد
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