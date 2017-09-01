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تدمير دبابة ابرامز وسبع آليات ودك مواقع للجيش السعودي ومرتزقته
[01/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات وتحصينات للجيش السعودي ومرتزقته، وتدمير ثمان آليات عسكرية خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت قيادة الفواز وتجمعات للجنود السعوديين في تبة القطرين وموقع مستحدث في شجع، ودكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع ذو رعين السعودي بنجران.

كما استهدف الجيش واللجان الشعبية معسكري ثويلة والهجلة وقيادة الحماد ورقابة ظلم وتبة الحمر بصواريخ الكاتيوشا وقصف مدفعي.

وأكد المصدر إعطاب دبابة ابرامز في موقع طلعة الغربي بصاروخ موجه، وقنص أثنين من مرتزقة الجيش السعودي في رقابة الخشباء قبالة منفذ الخضراء بنجران.

وفي عسير أوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من السيطرة على مواقع الثعبان في عملية هجومية على مواقع المرتزقة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من إحراق آلية عسكرية وإعطاب أخرى بقصف مدفعي على منفذ علب، وقنص أحد المرتزقة في تبة الخزان، فيما استهدفت القوة المدفعية تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع العش وتجمعات للجنود السعوديين في موقع الضبعة بعسير.

وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال2 وعدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة غرب بوابة الموسم بجيزان.

وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في منفذ الطوال وموقع القنبور، وقنص جندي سعودي في موقع الفريضة بجيزان.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية مباغتة على مواقع المرتزقة في وادي شواق بمحافظة الجوف خلفت قتلى وجرحى بصفوفهم فيما استهدف قصف مدفعي تعزيزاتهم.

وفي تعز أكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وإحراق آلية خلال مهاجمة الجيش واللجان الشعبية مواقعهم في الغرفة والخزان، سبقه قصف مدفعي في الهاملي.

واستهدفت القوة المدفعية تجمعات المرتزقة وتحصيناتهم في تبة السيمن وشرق معسكر الإمام في مديرية ذوباب، فيما لقي ثلاثة من مرتزقة العدوان مصرعهم في منطقة كلابة وصالة بنيران الجيش واللجان الشعبية.

وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة العسكرية دمرت ثلاث آليات لمرتزقة العدوان في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان.. مؤكدا مصرع أثنين من المرتزقة وإصابة أثنين بنيران الجيش واللجان الشعبية بعسيلان.

وفي البيضاء أكد المصدر كسر زحف لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في ذي ناعم، وتكبيدهم خسائر في الأرواح.. لافتا إلى أنه تم قنص أحد المرتزقة في منطقة الاجردي بمديرية الزاهر.

وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا آلية عسكرية لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه غرب تبة المطار بمديرية صرواح ما أدى إلى احتراقها.. مشيرا إلى أنه تم قنص أثنين من مرتزقة العدوان بصرواح.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي، فيما تم قنص خمسة مرتزقة شمال صحراء ميدي.

ودكت القوة المدفعية تجمعات للمرتزقة في معسكر الصدرين بمريس، كما تم استهداف تجمعات للمرتزقة في معسكر حلم بنقيل الخشبة بصاروخ كاتيوشا.

وفي محافظة لحج استهدف الجيش واللجان الشعبية بقصف مدفعي تجمعات لمرتزقة العدوان شرق كهبوب.

سبأ
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