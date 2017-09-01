طيران العدوان يشن 46 غارة على عدد من المحافظات [01/سبتمبر/2017]



محافظات - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أمس 46 غارة على عدد من المحافظات، مستهدفا منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على معسكر الصمع بمديرية أرحب بمحافظة صنعاء، وشن ثلاث غارات على مديرية موزع بمحافظة تعز.



كما وصل طيران العدوان شن غاراته على محافظة صعدة حيث استهدف بغارة منطقة مران بمديرية حيدان، وشن خمس غارات على منطقة الفرع، وغارتين على بير السلامي في مديرية كتاف.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر، وإستهداف بست غارات منطقة البقع بمديرية كتاف.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان إستهدف بغارة منزل أحد المواطنين في قرية دار ناجي بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، مخلفا إصابات.



كما إستهدف الطيران المعادي بغارتين مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وشن 21 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



وبين المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن ثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، منها غارتين غرب جبل السلطاء.

سبأ