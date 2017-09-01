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آخر تحديث: الجمعة، 01 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:12:48م
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الموت يغيب الفنان التشكيلي عبدالله المجاهد
[01/سبتمبر/2017] صنعاء – سبأ:
غيب الموت اليوم بصنعاء الفنان التشكيلي عبد الله المجاهد مدير عام الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة بعد صراع مرير مع المرض وعن عمر ناهز 73 عاما قضى معظمه في خدمة الوطن في مجالي الفن التشكيلي وفن الكاريكاتير.

 وشيع جثمان الفنان الراحل اليوم إلى مقبرة الصياح بعد الصلاة عليه في جامع حذيفة بحي شملان.

 ويعد الفنان عبد الله المجاهد من فناني الجيل الثاني في المحترف التشكيلي اليمني وله عدد من الأعمال التي أسهم من خلالها في تطوير التجربة التشكيلية وفن الكاريكاتور في اليمن.

 عمل في عدد من الصحف والمجلات اليمني مخرجاً ورسام كاريكاتير و برز خلال تجربته الكاريكاتورية باسم ابو سهيل.
سبأ
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